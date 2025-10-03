NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Il fotografo francese Antoni Lallican è stato ucciso da un drone in Ucraina

Il fotografo Antoni Lallican (Antoni Lallican, dal sito della Federazione europea dei giornalisti)
Il fotografo Antoni Lallican (Antoni Lallican, dal sito della Federazione europea dei giornalisti)

Venerdì mattina il fotografo francese Antoni Lallican è stato ucciso in Ucraina durante un attacco di droni nel Donbass, regione dell’Ucraina orientale contesa con la Russia. Insieme a lui c’era il giornalista ucraino Heorgiy Ivanchenko, rimasto ferito. Entrambi indossavano le protezioni e il giubbotto antiproiettile con la scritta “Press”, quella che identifica i reporter. Ne ha dato notizia la Federazione europea dei giornalisti, che scrive che è il primo giornalista ucciso da un drone in Ucraina, e che dall’inizio della guerra sono stati uccisi 17 giornalisti di diverse nazionalità. Lallican aveva documentato la guerra in Ucraina fin dall’inizio nel 2022, e in passato aveva lavorato per diversi media francesi e internazionali, tra cui Le Monde, Le Figaro, Libération, Der Spiegel, Die Zeit, Die Welt, e La Presse.

Tag: antoni lallican-guerra in ucraina

Consigliati