Il fotografo francese Antoni Lallican è stato ucciso da un drone in Ucraina

Venerdì mattina il fotografo francese Antoni Lallican è stato ucciso in Ucraina durante un attacco di droni nel Donbass, regione dell’Ucraina orientale contesa con la Russia. Insieme a lui c’era il giornalista ucraino Heorgiy Ivanchenko, rimasto ferito. Entrambi indossavano le protezioni e il giubbotto antiproiettile con la scritta “Press”, quella che identifica i reporter. Ne ha dato notizia la Federazione europea dei giornalisti, che scrive che è il primo giornalista ucciso da un drone in Ucraina, e che dall’inizio della guerra sono stati uccisi 17 giornalisti di diverse nazionalità. Lallican aveva documentato la guerra in Ucraina fin dall’inizio nel 2022, e in passato aveva lavorato per diversi media francesi e internazionali, tra cui Le Monde, Le Figaro, Libération, Der Spiegel, Die Zeit, Die Welt, e La Presse.