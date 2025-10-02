Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura dell’intervento militare israeliano iniziato ieri sera per intercettare e fermare le barche della Global Sumud Flotilla quando si trovavano a circa 70 miglia nautiche (130 chilometri) dalla Striscia di Gaza: oltre alle poche notizie disponibili sull’operazione a causa del blocco delle comunicazioni da parte delle forze israeliane, nei titoli si parla delle manifestazioni di protesta che ci sono state ieri sera in diverse città italiane e dello sciopero generale deciso da CGIL e USB per la giornata di domani per protestare contro l’abbordaggio della Flotilla. I giornali sportivi commentano la vittoria del Napoli e il pareggio della Juventus nelle partite di Champions League maschile di calcio in programma ieri.