Sette cose che abbiamo comprato quest’estate

Della carta da parati anni Settanta

Una a tema “Casablanca”, l’altra in stile “giardino dell’Eden”: una redattrice le ha prese sul sito cartadaparatideglianni70.com, dove se ne trovano moltissime e con fantasie originali. La prima l’ha usata per foderare una nicchia, l’altra per creare una striscia sul muro del bagno, e costano rispettivamente 53 e 78 euro a rotolo (misure 0,52 x 10,05 metri). Lei ha fatte installare da un professionista ma, se volete rischiare e fare da soli, sul sito potete comprare anche la colla per circa 6 euro a confezione.

Un phon multiaccessorato

Con diversi tipi di testine: spazzole tonde, un ferro per fare i boccoli, un diffusore e anche un beccuccio normale. Una persona del Post ha comprato quello della marca Imetec Bellissima, modello Air Wonder, dopo che il suo vecchio si era rotto. Su Amazon costa circa 60 euro. Le piace perché le fa risparmiare parecchio tempo: «avendo i capelli abbastanza crespi e non avendo molta manualità con le spazzole, ho sempre dovuto usare prima il phon e poi la piastra», dice. «Con questo, dopo aver asciugato velocemente i capelli, metto la testina con la spazzola tonda più grossa per fare una piega rapida. Ci metto 15 minuti, la metà di prima». Essendo lei riccia apprezza il fatto che tra gli accessori ci sia anche il diffusore (la testina rotonda grossa), che non si trova sempre in questo tipo di phon, e che le torna utile quando non vuole lisciare i capelli.

Un letto gonfiabile

Una redattrice ha scoperto con pochissimo preavviso che avrebbe dovuto ospitare un amico a casa e, non avendo un posto dove farlo dormire, ha cercato online un letto gonfiabile molto economico e con consegna rapida come soluzione di emergenza. Ha comprato questo, della marca Intex, nella misura più piccola (perché non aveva abbastanza spazio per il matrimoniale), a circa 10 euro. Per gonfiarlo ha comprato una pompa manuale, questa, sempre della marca Intex, a circa 5 euro. Dice che «si gonfia facilmente e velocemente», e che una volta usato basta sgonfiarlo e ripiegarlo e occupa pochissimo spazio. Il letto non si è sgonfiato durante la notte. Chi ci ha dormito dice che lo ha trovato «abbastanza comodo», ma che «non è molto adatto a chi si gira e rigira nel sonno, perché è piuttosto rumoroso».

Un portacordino per cellulare

Adatto a chi per qualche occasione ha bisogno di agganciare un cordino al telefono per tenerlo a tracolla, ma non vuole comprare una cover nuova che lo abbia incorporato. È una barretta di plastica con un anellino: la barretta si inserisce tra la cover e il telefono, mentre l’anellino rimane fuori, così da poterci annodare un cordino da mettere a tracolla. Una persona del Post lo ha comprato perché usa una cover particolare che le permette di agganciare il telefono ai treppiedi e non voleva cambiarla per comprarne una con la tracolla. È della marca Qyoocom, lei lo ha preso su Amazon dove la confezione da sei costa 7 euro. Lo trova «molto comodo» ma avvisa che bisogna «saper fare un buon nodo». Attenzione perché il cordino non viene venduto assieme al portacordino.

Un kit da toletta per gatti

Una redattrice con un gatto a pelo lungo ha comprato due spazzole e un balsamo per pettinarlo e districare i molti nodi che gli si stavano formando ultimamente. Per spazzolarlo tutti i giorni, su consiglio della tolettatrice, ha preso questa spazzola da palmo sul sito L’isola dei tesori a circa 8 euro, che si infila sulla mano come un guanto e si passa sul pelo del gatto come se lo si stesse accarezzando. Per togliere i nodi invece ha preso una spazzola apposta, a circa 8 euro, e un balsamo “districante e lucidante” della marca Yuup! a 16 euro, adatto sia per cani che per gatti, da spruzzare prima di pettinarli. Del balsamo ha detto che «ha aiutato molto le volte che sono riuscita a metterglielo, ma lui non sempre ha apprezzato».

Una macchina fotografica usa e getta

La redattrice che l’ha comprata sa di essere «arrivata tardi», ovvero di averla comprata quando ormai le macchinette fotografiche usa e getta erano già tornate a essere ampiamente utilizzate. L’ha comunque molto apprezzata, perché la fa sentire negli anni Novanta: l’ha comprata quest’estate su consiglio di un’amica e se l’è portata in viaggio. Ha preso questa Kodak da 39 scatti, che si trova su Amazon a 26 euro. Unico consiglio: «se vi fate fare foto da persone nate dopo gli anni Novata ricordategli di girare la rotellina», dice dopo essersi accorta troppo tardi che alcune foto che pensava di avere non erano mai state scattate.

Una lampada a forma di ciambella

La stessa redattrice che ha comprato la carta da parati anni Settanta ha deciso di continuare ad arredare la sua casa in modo un po’ rétro. Ha comprato questa lampada in stile space-age (ovvero ispirata all’estetica di fine anni Cinquanta e inizio Sessanta, quando ci furono le prime esplorazioni spaziali), arancione e a forma di ciambella. È di Ikea, si chiama VARMBLIXT e costa circa 50 euro. È diventata molto famosa sui social ed è spesso esaurita. Per riuscire a impossessarsene aveva impostato un avviso sul sito per sapere quando fosse tornata disponibile.

