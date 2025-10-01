Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono entrambe legate alla situazione nella Striscia di Gaza: una è il piano presentato dal presidente degli Stati Uniti Trump l’altro ieri per fermare la guerra a Gaza, con l’attesa per una risposta da parte di Hamas, che Trump ieri ha minacciato di gravi conseguenze nel caso il piano venga respinto, l’altra è l’avvicinamento della Global Sumud Flotilla alla zona di mare di fronte alla Striscia di Gaza in cui Israele potrebbe intercettare e bloccare le barche. I giornali sportivi commentano le vittorie di Inter e Atalanta nelle partite di ieri sera per la Champions League maschile di calcio.