Due militari dell’Aeronautica sono morti nella caduta di un aereo durante un volo di addestramento

Due militari dell’Aeronautica sono morti mercoledì mattina dopo che l’aereo su cui si trovavano è caduto nel Parco Nazionale del Circeo, in provincia di Latina. L’aereo, un T-260B del 70° Stormo, è caduto durante un volo di addestramento, in una zona del parco, nei pressi del comune di Sabaudia, dove in quel momento non c’era nessuno. Il 70° Stormo, che ha sede a Latina, si occupa di selezionare e addestrare i piloti dell’Aeronautica militare.