Dal 2026 il 4 ottobre tornerà festa nazionale in Italia, come giorno di San Francesco

La commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato in via definitiva la proposta di ripristinare il 4 ottobre come giorno di festa nazionale, intitolato a San Francesco in quanto patrono dell’Italia (che ne ha due, l’altra è Santa Caterina da Siena), com’era stato fino al 1977, quando la festività era stata abolita. Tornerà festa nazionale a partire dal 2026, quando ricorrono gli 800 anni dalla morte del santo.

La proposta di legge, presentata da Noi Moderati (Fratelli d’Italia ne aveva fatta una analoga), era stata già approvata dalla Camera settimana scorsa con un sostegno trasversale: 247 voti a favore, solo 2 contrari e 8 astenuti. Nel 2005 il parlamento aveva proclamato il 4 ottobre Giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse, senza però riconferirgli lo status di giorno festivo, che implica tra le altre cose la chiusura di scuole e uffici pubblici, e il pagamento di un giorno festivo a chi invece lavora.