Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: la vittoria del candidato del centrodestra Acquaroli alle elezioni regionali nelle Marche, e il piano per la fine della guerra nella Striscia di Gaza presentato dal presidente degli Stati Uniti Trump dopo l’incontro a Washington con il primo ministro israeliano Netanyahu, che lo ha approvato, con condizioni che però appaiono difficili da accettare da parte di Hamas.