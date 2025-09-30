L’ambasciatore del Sudafrica in Francia è stato trovato morto davanti a un hotel a Parigi

Martedì l’ambasciatore del Sudafrica in Francia, Emmanuel Nkosinathi Mthethwa, di 50 anni, è stato trovato morto davanti al Hyatt Regency Paris Étoile, un albergo a quattro stelle nel XVII arrondissement di Parigi. La polizia stava cercando Mthethwa da lunedì, dopo che sua moglie aveva denunciato la sua scomparsa e aveva detto di aver ricevuto in serata quello che la procura di Parigi ha definito un «messaggio preoccupante». Mthethwa aveva prenotato una camera al 22esimo piano dell’hotel, la cui finestra (che per via dell’altezza non si poteva aprire completamente) era stata forzata. Non è escluso che si sia trattato di un suicidio. La procura ha aperto un indagine.