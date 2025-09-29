Lunedì 29 settembre
John Holmes, che oggi avrebbe compiuto 80 anni, girò centinaia di film e fu coinvolto in una sanguinosa vicenda giudiziaria, motivo per cui abbiamo anche delle sue foto coi vestiti
Per la prima volta nella storia dell'autorevole classifica del British Film Institute è di una regista, la belga Chantal Akerman, che ha superato Hitchcock e Welles
Fotografie di polpettoni, gelatine e improbabili torte salate, ritagliate da vecchi ricettari e riviste e raccolte in un libro appena uscito