Lufthansa licenzierà 4mila dipendenti entro il 2030

Lufthansa, la principale compagnia aerea tedesca e una delle più grandi in Europa, ha detto che entro il 2030 licenzierà 4mila dipendenti, perlopiù in Germania, e principalmente nel settore amministrativo. La decisione punta a migliorare la redditività dell’azienda, dopo gli ultimi anni di difficoltà legate alle conseguenze della pandemia da coronavirus, a una serie di scioperi e a risultati deludenti. Lufthansa ha detto di stimare che con i licenziamenti risparmierà circa 300 milioni di euro all’anno: secondo un comunicato diffuso lunedì, l’eliminazione dei posti di lavoro verrà compensata con attività di digitalizzazione, automazione e consolidamento dei processi aziendali.

Lufthansa pianifica inoltre di aggiungere oltre 230 nuovi aerei alla propria flotta e di investire in altre divisioni, comprese quella cargo e quella dedicata alla manutenzione aeronautica, che si sta espandendo nel settore della difesa.

