L’apertura di tutti i giornali di oggi è dedicata alle barche della Global Sumud Flotilla, che sono ripartite dall’isola di Creta, in Grecia, per dirigersi verso la Striscia di Gaza, e alle preoccupazioni espresse dal ministro della Difesa Crosetto sulle possibili conseguenze del tentativo di forzare il blocco navale israeliano per portare aiuti alla popolazione palestinese. I giornali sportivi celebrano la vittoria dell’Italia nei Mondiali maschili di pallavolo e commentano i risultati di ieri della Serie A maschile di calcio, con le vittorie di Milan e Roma che raggiungono in testa alla classifica il Napoli.