  • Media
  • Domenica 28 settembre 2025

Le prime pagine di oggi

La scelta della Flotilla di proseguire verso la Striscia di Gaza, le elezioni regionali nelle Marche, la finale dei Mondiali maschili di pallavolo

I quotidiani di stamattina dedicano le proprie prime pagine soprattutto alla scelta della Global Sumud Flotilla di proseguire verso la Striscia di Gaza nonostante la richiesta del presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella di fermarsi a Cipro e consegnare lì il proprio carico di aiuti. Si parla anche delle elezioni regionali nelle Marche, dove si voterà fino a lunedì, e della imminente finale dei Mondiali maschili di pallavolo fra Italia e Bulgaria.

