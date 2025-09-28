I quotidiani di stamattina dedicano le proprie prime pagine soprattutto alla scelta della Global Sumud Flotilla di proseguire verso la Striscia di Gaza nonostante la richiesta del presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella di fermarsi a Cipro e consegnare lì il proprio carico di aiuti. Si parla anche delle elezioni regionali nelle Marche, dove si voterà fino a lunedì, e della imminente finale dei Mondiali maschili di pallavolo fra Italia e Bulgaria.