È morto Carlo Sassi, noto ex giornalista sportivo della RAI: aveva 95 anni

È morto Carlo Sassi, noto ex giornalista sportivo italiano che ha avuto una lunga carriera televisiva in RAI. Aveva 95 anni. Sassi entrò in RAI nel 1960 dopo una breve carriera da calciatore e negli anni fu uno dei primi giornalisti a introdurre nel commento sul calcio la cosiddetta “moviola”, cioè le immagini di una certa azione mostrate al rallentatore. Fra gli anni Novanta e Duemila fu anche conduttore di Quelli che il calcio insieme a Fabio Fazio. La RAI ha ricordato Sassi con un comunicato stampa in cui scrive che ha lasciato «un segno indelebile nella storia del giornalismo sportivo italiano».