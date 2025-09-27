Almeno 36 persone sono morte nella calca a un comizio politico in India

Almeno 36 persone sono morte a Karur, nel sud dell’India, nella calca ad un comizio di Vijay, noto e popolare attore indiano che da qualche tempo si è dato all’attività politica. Altre 50 persone sono rimaste ferite. Vijay stava parlando dal tetto di un’automobile, a una folla molto accalcata di decine di migliaia di persone. Alcune di loro si sono sentite male durante il comizio, e sono svenute: sono state soccorse ma secondo il ministro della Salute dello stato di Tamil Nadu, dove è accaduto il tutto, Ma Subramanian, sono morte prima di essere arrivate in ospedale.

Vijay ha guadagnato sempre maggiore popolarità negli ultimi tempi. I suoi comizi sono diventati sempre più partecipati da quando nel 2024 ha presentato il suo partito, il Tamilaga Vettri Kazhagam, attraverso cui fa attività politica sia contro il DMK (Dravida Munnetra Kazhagam), il partito che governa lo stato del Tamil Nadu, che contro il partito del primo ministro Narendra Modi, il Bharatiya Janata party.