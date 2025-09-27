Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: la prima è la richiesta del presidente della Repubblica alla Sumud Global Flotilla di accettare la proposta del governo italiano di fermarsi e consegnare gli aiuti per la Striscia di Gaza al patriarcato di Gerusalemme a Cipro, richiesta rifiutata però dagli organizzatori della Flotilla. L’altra è il discorso del primo ministro israeliano Netanyahu all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nel quale ha criticato i paesi che hanno riconosciuto lo stato di Palestina e sostenuto l’azione militare nella Striscia di Gaza, mentre i rappresentanti di molti paesi hanno abbandonato l’aula per protesta contro il suo intervento.