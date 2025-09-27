Sabato l’Inghilterra ha vinto i mondiali femminili di rugby, battendo il Canada 33-13. Per la squadra di rugby femminile inglese è la terza vittoria ai mondiali (le altre due furono nel 1994 e nel 2014, in quest’ultimo caso sempre contro il Canada). L’Inghilterra è fortissima a rugby femminile: negli ultimi due anni non ha perso nemmeno una partita e questa è la 33esima vittoria consecutiva. La finale dei mondiali è stata giocata nello stadio inglese di Twickenham, davanti a oltre 80mila persone.

Il Canada era partito sfavorito contro l’Inghilterra, sia perché è fortissima sia perché in questo caso giocava anche in casa. Tuttavia la squadra femminile di rugby canadese è diventata sempre più forte negli ultimi anni (molto più forte di quella maschile) e da tempo la distanza con l’Inghilterra è sempre minore. Negli ultimi due anni le uniche partite perse dal Canada sono state quelle giocate contro l’Inghilterra.