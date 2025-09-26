La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura delle azioni di aerei militari russi intercettati da aerei della NATO vicino allo spazio aereo dell’Alaska e della Lettonia, e delle minacce russe di considerare un eventuale abbattimento come una dichiarazione di guerra. Qualche giornale titola invece sul rifiuto da parte della Global Sumud Flotilla della proposta di consegnare gli aiuti per la Striscia di Gaza a Cipro, e sulle preoccupazioni per ulteriori attacchi alle barche se entrassero nelle acque territoriali israeliane, altri si occupano dell’intervento della presidente del Consiglio Meloni all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.