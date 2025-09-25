Le prime pagine di oggi
L'attacco alle barche della Global Sumud Flotilla, le critiche di Meloni agli organizzatori, e le grazie decise dal presidente della Repubblica Mattarella
Tutti i giornali di oggi aprono sul nuovo attacco a varie imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al largo dell’isola di Creta, in Grecia, sulla conseguente decisione del ministro della Difesa Crosetto di inviare una nave della Marina Militare nella zona per eventuali attività di soccorso, e sulle critiche della presidente del Consiglio Meloni, che ha definito irresponsabili gli organizzatori della Flotilla.