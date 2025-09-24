È stato trovato il corpo di una donna tedesca travolta domenica dalla piena di un torrente in provincia di Alessandria

Nel primo pomeriggio di mercoledì i vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Andrea Holetz, una turista tedesca di 64 anni dispersa dalla notte tra domenica e lunedì, quando era stata travolta dalla piena del torrente Valla a Spigno Monferrato, in provincia di Alessandria. Il corpo è stato trovato quattro chilometri a valle di un campeggio in località Lago Isola, dove la donna campeggiava in roulotte insieme al marito, riuscito a mettersi in salvo.

