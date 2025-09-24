102 ultras della Roma in possesso di armi e oggetti pericolosi sono stati arrestati a Nizza, in Francia

Martedì sera a Nizza 102 ultras della Roma sono stati arrestati a Nizza mentre erano in possesso di armi e oggetti pericolosi. Secondo quanto scritto dal giornale locale Nice-Matin l’intervento della polizia è iniziato dopo che un gruppo di tifosi aveva cercato di provocare una rissa lanciando bicchieri e altri oggetti contro alcuni agenti, che a quel punto hanno iniziato a inseguire gli ultras per i vicoli della città vecchia di Nizza. I tifosi erano in città per la partita di Europa League fra la Roma e il Nizza prevista mercoledì sera alle 21. Alcuni erano a volto coperto e sono stati sequestrati loro coltelli, martelli, spranghe, mazze, manici di scopa, tubi di plastica e badili.

In vista della partita la prefettura ha anche deciso di aumentare la presenza della polizia sia nel centro di Nizza sia intorno allo stadio, e verranno impiegati più di 400 agenti, alcuni in borghese (ovvero non indosseranno la divisa). Ai tifosi della Roma è stato vietato di esporre elementi che possano identificarli come tali (come vestiti e bandiere) dal pomeriggio di martedì alla mattina di giovedì. La polizia ha anche organizzato un servizio di navette per scortarli verso lo stadio prima della partita e riportarli in città dopo.