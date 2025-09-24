Il discorso del presidente degli Stati Uniti Trump all’Assemblea generale delle Nazioni Unite è la notizia su cui apre la maggior parte dei giornali di oggi: Trump si è vantato di aver fermato sette guerre, accusando invece l’ONU per la sua inerzia, e ha criticato l’Unione Europea per le sue politiche sull’immigrazione e sul contrasto al cambiamento climatico. Qualche giornale titola invece sulla proposta della presidente del Consiglio Meloni di una mozione parlamentare che condizioni il riconoscimento dello stato di Palestina alla liberazione degli ostaggi israeliani e all’esclusione di Hamas dal futuro governo palestinese, mentre il Tempo critica il voto della commissione Affari giuridici del Parlamento europeo che ha respinto la richiesta di revocare l’immunità per l’europarlamentare italiana Ilaria Salis.