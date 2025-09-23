L’apertura di tutti i giornali di oggi è dedicata alle manifestazioni organizzate in molte città italiane in occasione dello sciopero generale in sostegno alla popolazione palestinese, e agli scontri alla stazione Centrale di Milano fra un gruppo di manifestanti e la polizia. La Stampa decide invece di aprire sulla decisione della Francia di riconoscere lo stato di Palestina, annunciata dal presidente Macron all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, e i giornali sportivi titolano sulla vittoria contro il Pisa del Napoli, che va così in testa alla classifica della Serie A maschile di calcio.