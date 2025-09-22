Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono il riconoscimento dello stato di Palestina da parte di Regno Unito, Australia, Canada e Portogallo, e il funerale dell’attivista statunitense di estrema destra Charlie Kirk, ucciso il 10 settembre in un attentato. Libero titola invece sull’intervento di Matteo Salvini in chiusura del raduno della Lega a Pontida, mentre i giornali sportivi festeggiano la vittoria dell’Italia femminile di tennis nella Billie Jean King Cup e commentano i risultati della domenica del campionato di Serie A maschile di calcio.