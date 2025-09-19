Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono la zuffa fra i deputati alla Camera dopo l’approvazione del disegno di legge sulla separazione delle carriere dei magistrati, che adesso dovrà passare al Senato per l’approvazione definitiva, e la decisione della rete statunitense ABC di sospendere il talk show di Jimmy Kimmel dopo le parole del conduttore sull’uccisione dell’attivista di estrema destra Charlie Kirk. Il Manifesto e il Resto del Carlino aprono invece sul blocco a Ravenna di una nave che trasportava armi per Israele, Avvenire titola sulla situazione nella Striscia di Gaza, e i giornali sportivi commentano la sconfitta del Napoli con il Manchester City nella Champions League maschile di calcio.