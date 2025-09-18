C’è stato un terremoto di magnitudo 7.4 al largo della Kamchatka, in Russia
Giovedì c’è stato un forte terremoto nella penisola della Kamchatka, sulla costa orientale della Russia, il secondo nella stessa area dopo quello dello scorso fine settimana. Secondo lo US Geological Survey (USGS), l’agenzia del governo statunitense che monitora i terremoti, la scossa è avvenuta in mare a 128 chilometri a est della città russa di Petropavlovsk-Kamchatsky, capoluogo della regione della Kamchatka, a una profondità di 10 chilometri. Non ci sono notizie di danni o feriti. Dopo il terremoto il centro di allerta tsunami del Servizio meteorologico nazionale degli Stati Uniti, con sede alle Hawaii, ha emesso un avviso di tsunami per le coste vicine all’epicentro nella penisola di Kamčatka.