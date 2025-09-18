Dal 2026 in Italia ci sarà un rimborso sui pedaggi autostradali in caso di cantieri

Il presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, Nicola Zaccheo, ha detto alla Camera dei deputati che dall’anno prossimo sulle autostrade italiane sarà previsto un rimborso parziale dei pedaggi in caso di limitazioni al loro utilizzo delle strade, per esempio in presenza di cantieri. Il rimborso dovrebbe applicarsi sotto forma di riduzione del pedaggio da pagare. Il piano deve ancora essere approvato e dovrebbe entrare in vigore nel 2026. L’entità dei rimborsi e l’elenco completo dei casi in cui se ne potrà beneficiare non sono stati comunicati. Zaccheo ha detto anche che nel piano sarà probabilmente possibile introdurre una riduzione dei pedaggi autostradali, che dovrebbe avere effetto dal 2027 o dal 2028. Anche in questo caso l’entità della riduzione non è stata comunicata.