Pakistan e Arabia Saudita hanno firmato un accordo di difesa per cui un attacco a uno dei due sarà considerato un attacco a entrambi

Mercoledì il Pakistan e l’Arabia Saudita hanno firmato un accordo di difesa per il quale un attacco a una delle due nazioni sarà considerato come un attacco a entrambe. L’accordo ha l’obiettivo di aumentare la cooperazione nella difesa militare tra i due paesi e incrementare il senso di deterrenza contro eventuali aggressioni.

Il Pakistan è uno dei nove paesi al mondo che possiedono la bomba nucleare. Secondo quanto detto da un funzionario del governo saudita all’agenzia di stampa Reuters, il Pakistan sarebbe tenuto a difendere l’Arabia Saudita anche con le armi nucleari, in caso di necessità. A maggio il Pakistan era stato attaccato dall’India, un altro paese che dispone di armi atomiche.

Tra i governi di Pakistan e Arabia Saudita ci sono buoni rapporti politici da molti anni, anche per motivi commerciali dato che l’Arabia Saudita è tra i principali fornitori di petrolio del Pakistan.