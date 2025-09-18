La notizia principale in apertura su quasi tutti i giornali di oggi è sempre l’azione militare terrestre israeliana nella città di Gaza, la più grande e popolosa della Striscia: i titoli di oggi si concentrano sulla proposta della Commissione europea di sanzioni verso Israele, considerate insufficienti da molti osservatori, e sulle parole del ministro delle Finanze israeliano Smotrich, interessato solo agli aspetti economici del piano di ricostruzione immobiliare della Striscia di Gaza proposto con l’appoggio degli Stati Uniti. Il Sole 24 Ore titola invece sulla riduzione dei tassi di interesse decisa dalla Federal Reserve negli Stati Uniti, Libero e la Verità attaccano la sinistra per le minacce di un consigliere comunale genovese del Partito Democratico verso la capogruppo di Fratelli d’Italia, e i giornali sportivi festeggiano le vittorie di Furlani nel salto in lungo maschile ai Mondiali di atletica a Tokyo e dell’Inter nella prima partita di Champions League maschile di calcio.