Il traforo del Frejus è momentaneamente chiuso per i mezzi pesanti dal lato francese a causa di un incidente sulla rampa di accesso

A causa di un incidente è stato chiuso il passaggio dei mezzi pesanti dalla Francia all’Italia nel traforo del Frejus, mentre le auto, gli autobus e le moto possono entrare nel traforo, seguendo la deviazione per la città di Modane. Il traforo del Frejus è uno dei principali collegamenti stradali tra Italia e Francia, e si trova al confine tra il Piemonte e la Savoia francese. L’incidente è successo questa mattina, poco prima delle 9, sull’autostrada francese A43 nel comune di Fourneaux, lungo la rampa di accesso al traforo. Sono stati coinvolti quattro camion, due dei quali sono già stati rimossi, e ci sono quattro feriti, di cui uno grave.