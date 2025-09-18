L’attore di “Mare fuori” Artem Tkachuk è stato denunciato per un’aggressione in un ospedale di Napoli

L’attore Artem Tkachuk, diventato molto popolare negli ultimi anni per la sua partecipazione alla serie tv Mare fuori, è stato denunciato per un’aggressione compiuta nel pronto soccorso dell’ospedale dei Pellegrini a Napoli. Mercoledì Tkachuk era stato portato al pronto soccorso per motivi ancora da chiarire: l’ANSA scrive che, una volta arrivato sul posto, aveva iniziato a mostrare segni di forte agitazione. Aveva dato spintoni al personale sanitario e di vigilanza, e danneggiato un macchinario per la ventilazione polmonare e una porta del pronto soccorso. I carabinieri lo hanno fermato e portato in caserma: è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.

Tkachuk ha 25 anni ed è nato in Ucraina ma vive fin da bambino in Italia: aveva debuttato al cinema nel 2019 nel film La paranza dei bambini, tratto dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano. In Mare fuori interpreta il personaggio di Pino Pagano, detto O’ Pazzo. Nel 2024 aveva anche partecipato al reality show Pechino Express.