Tutti i giornali di oggi aprono sull’inizio dell’operazione militare terrestre con cui l’esercito israeliano intende conquistare e occupare interamente la città di Gaza, la più grande e popolosa della Striscia; alla notizia molti giornali associano le conclusioni di una commissione d’inchiesta indipendente delle Nazioni Unite, secondo la quale nella Striscia di Gaza è in corso un “genocidio”. Il Giornale anticipa invece le possibili conclusioni della nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, la Verità segue le reazioni all’assassinio dell’attivista di estrema destra statunitense Charlie Kirk, e i giornali sportivi commentano il pareggio per 4-4 fra Juventus e Borussia Dortmund nella prima giornata della Champions League maschile di calcio.