Le notizie principali in apertura sui quotidiani di oggi sono l’operazione militare terrestre israeliana a Gaza City iniziata nella notte, le dichiarazioni del portavoce del governo russo Peskov che ha detto di considerare la NATO in guerra con la Russia per l’aiuto fornito all’Ucraina, e le parole del ministro della Difesa Crosetto, per il quale l’Italia sarebbe impreparata a un attacco militare sul suo territorio. Avvenire apre invece sulla gestione delle persone migranti nell’Unione Europea, Libero critica le posizioni politiche espresse nelle trasmissioni televisive di La7, e i giornali sportivi presentano la partita di stasera fra Juventus e Borussia Dortmund per la prima giornata della Champions League maschile di calcio.