La società calcistica del Crotone, che gioca in Serie C, è stata messa in amministrazione giudiziaria perché influenzata dalla ’ndrangheta

Il tribunale di Catanzaro ha disposto l’amministrazione giudiziaria per un anno per la società della squadra di calcio maschile del Crotone (che attualmente gioca in Serie C) per presunte influenze da parte della ’ndrangheta. Durante le indagini preliminari la polizia, anche grazie alle testimonianze di alcuni collaboratori di giustizia, ha raccolto prove sufficienti per ritenere che la gestione della società fosse influenzata dalla ’ndrangheta: in particolare la gestione della sicurezza e degli ingressi allo stadio sarebbe stata caratterizzate dalla presenza pervasiva di persone legate alla criminalità organizzata.

L’amministrazione giudiziaria viene disposta per permettere la continuità delle attività di una società e provare a ripristinarne la legalità, quando c’è il sospetto che questa sia gestita da persone che fanno parte di organizzazioni criminali. Nella stessa inchiesta sono anche stati emessi 17 DASPO “fuori contesto”, cioè provvedimenti di divieto di accedere a manifestazioni sportive, nei confronti di altrettante persone. L’espressione “fuori contesto” indica che il reato per cui viene emesso il DASPO non è stato commesso all’interno di strutture sportive.

Il Crotone attualmente gioca attualmente in Serie C, ma nella sua storia è riuscito a partecipare alla Serie A per tre stagioni, tutte negli ultimi dieci anni: 2016-2017, 2017-2018, 2020-2021. Il presidente della società è l’imprenditore Gianni Vrenna.