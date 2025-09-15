È morto lo scenografo italiano Gianni Quaranta, che vinse un premio Oscar per “Camera con vista”

È morto a 82 anni lo scenografo italiano Gianni Quaranta, che nel 1987 vinse un premio Oscar per Camera con vista, film di James Ivory con Helena Bonham Carter e Julian Sands ambientato a Firenze. Fu molto attivo anche in teatro e nella pubblicità.

Quaranta nacque nel 1943 ad Arsiè, in provincia di Belluno, e si laureò all’Accademia di belle arti di Brera a Milano. Prima di vincere l’Oscar per la miglior scenografia nel 1987 aveva ricevuto altre due candidature: nel 1974 per Fratello Sole, Sorella Luna e nel 1983 per La Traviata, entrambi diretti da Franco Zeffirelli. Lavorò con alcuni dei più importanti registi italiani del tempo: oltre a Zeffirelli, fra gli altri anche Bernardo Bertolucci ed Ermanno Olmi. Lavorò anche alle scenografie di opere e balletti in molti teatri prestigiosi in Italia e all’estero. L’ultimo film a cui lavorò è stato Havana Kyrie del regista italiano Paolo Consorti, nel 2019.