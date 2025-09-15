Le prime pagine di oggi
I preparativi per l'invasione israeliana di Gaza City, le reazioni all'assassinio di Charlie Kirk, e l'eliminazione di Tamberi e Jacobs ai Mondiali di atletica
Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono i preparativi israeliani per l’offensiva terrestre su Gaza City, con lo schieramento di carri armati e altri mezzi al confine nord della Striscia di Gaza, e le reazioni all’assassinio dell’attivista di destra statunitense Charlie Kirk, con il videomessaggio alla riunione dei partiti di estrema destra organizzata a Madrid da Vox della presidente del Consiglio Meloni, che ha accusato la sinistra di essere intollerante e violenta. Qualche giornale ipotizza poi quali potranno essere i contenuti della prossima legge di bilancio.