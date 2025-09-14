Il pugile Terence Crawford ha battuto Canelo Alvarez ai punti, nell’incontro più atteso dell’anno
Il pugile statunitense Terence Crawford ha battuto il messicano Canelo Alvarez ai punti, nettamente, alla fine dell’incontro più atteso dell’anno dagli appassionati di boxe, a Las Vegas, nell’Allegiant Stadium. Secondo i giudici dell’incontro, all’unanimità, Crawford ha vinto la maggior parte dei dodici round, colpendo l’avversario più volte. Si è mosso con più rapidità rispetto a Canelo, che è rimasto quasi sempre al centro del ring ma subendo combinazioni di colpi molto veloci.
L’incontro, trasmesso in diretta su Netflix, era atteso prima di tutto perché Crawford e Canelo hanno stili molto diversi, ma sono due dei migliori e più vincenti pugili degli ultimi anni. Con questa vittoria Crawford, che ha 37 anni, è diventato il primo pugile a essere imbattuto in tre diverse categorie di peso. Aveva dovuto prendere qualche chilo, per salire di categoria e combattere contro Alvarez, che ha due anni di meno ed è un supermedio (la categoria di peso sotto i 76 chili circa).
Dell’incontro, che si è tenuto di fronte a oltre 70mila spettatori, si era parlato molto anche perché a organizzarlo, in collaborazione con Netflix, era stato Dana White, presidente della UFC, la principale organizzazione statunitense di arti marziali miste. White è peraltro un grande sostenitore del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che lo ringraziò pubblicamente nel suo discorso dopo la sua seconda elezione.
