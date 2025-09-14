Quasi tutti i giornali nazionali dedicano la notizia di apertura alle parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che commentando l’omicidio di Charlie Kirk ha accusato la sinistra di alimentare l’odio, dichiarazioni giudicate irresponsabili da alcuni esponenti dell’opposizione tra cui la segretaria del PD Elly Schlein. Le foto più grandi sono state dedicate alle due atlete italiane che sabato hanno vinto le prime due medaglie ai Mondiali di atletica di Tokyo: sono Antonella Palmisano, argento nella 35 chilometri di marcia, e Nadia Battocletti, argento nei 10mila metri. Leonardo Fabbri ha vinto il bronzo nel getto del peso. I giornali sportivi invece hanno scelto di dedicare la prima pagina alla vittoria della Juventus contro l’Inter nel campionato di Serie A maschile.