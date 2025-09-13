Le due notizie principali su cui aprono quasi tutti i giornali di oggi sono la decisione della NATO di una nuova missione per rinforzare i confini orientali dell’Europa, dopo l’invasione dello spazio aereo polacco da parte di droni russi, e l’arresto del presunto assassino dell’attivista della destra statunitense Charlie Kirk, per il quale il presidente degli Stati Uniti Trump ha detto di volere che sia condannato a morte. Avvenire titola invece sulla risoluzione approvata dall’Assemblea generale dell’ONU che chiede il riconoscimento dello stato della Palestina, mentre i giornali sportivi presentano la giornata del campionato di Serie A maschile di calcio, che riprende oggi dopo la pausa per le nazionali.