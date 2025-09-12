La compagnia aerea spagnola Vueling licenzierà circa due terzi del proprio personale a Fiumicino

Vueling, compagnia aerea spagnola low cost, ha detto di aver avviato la procedura per il licenziamento di 82 dipendenti impiegati nell’aeroporto di Roma Fiumicino: ne resteranno 40. Nello specifico Vueling ha fatto sapere che intende licenziare a partire da febbraio 14 comandanti, 12 primi ufficiali e 56 assistenti di volo.

La compagnia ha detto che i licenziamenti fanno parte di un «piano di ottimizzazione […] per confrontarsi nel sempre più competitivo mercato globale dell’aviazione commerciale». Il piano, oltre ai licenziamenti, prevede la cancellazione di cinque rotte con partenza da Roma Fiumicino (verso Parigi Orly, Londra Gatwick, Malaga, Valencia e Santorini).