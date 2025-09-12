Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono la decisione della Polonia di schierare quarantamila soldati nella parte orientale del paese dopo l’invasione del suo spazio aereo da parte di droni russi e in vista delle esercitazioni militari di Russia e Bielorussia, e l’assassinio di Charlie Kirk, l’attivista della destra statunitense ucciso mercoledì durante un incontro in un’università nello Utah. Qualche giornale apre invece sulla risoluzione non vincolante approvata dal Parlamento europeo che chiede ai paesi dell’Unione Europea il riconoscimento dello stato palestinese.