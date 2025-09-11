Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura dell’attacco della Russia contro l’Ucraina occidentale compiuto con dei droni che hanno invaso lo spazio aereo della Polonia, venendo in parte abbattuti dall’aeronautica polacca e di altri paesi della NATO, e delle preoccupazioni espresse dal primo ministro polacco Tusk su un possibile coinvolgimento diretto della NATO nel conflitto fra Russia e Ucraina. Il Manifesto e la Verità aprono invece sulle manifestazioni in Francia contro il presidente Macron, e il Sole 24 Ore si occupa del futuro dell’ex ILVA.