La notizia principale in apertura sui giornali di oggi è l’attacco israeliano a Doha, in Qatar, contro la delegazione di Hamas impegnata nelle trattative per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, nel quale sono morti cinque membri di Hamas e un agente delle forze di sicurezza del Qatar. Molti giornali associano a questa notizia quella della barca della Global Sumud Flotilla colpita in Tunisia da un oggetto, un drone partito dalla Tunisia secondo gli organizzatori della flotta, che ha causato un piccolo incendio a bordo. Le altre notizie principali sulle prime pagine sono la scelta da parte del presidente francese Macron dell’ex ministro della Difesa Lecornu come primo ministro, la capa di gabinetto del ministero della Giustizia Bartolozzi indagata per la vicenda Almasri, le violente proteste antigovernative in Nepal, e la morte dello scrittore Stefano Benni.