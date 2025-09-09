Martedì intorno alle 13 c’è stato un forte nubifragio all’Isola d’Elba e diverse aree sono allagate. Per il momento non ci sono notizie di persone ferite, ma sono stati segnalati danni ad abitazioni ed esercizi commerciali. La zona più colpita è quella del comune di Portoferraio, nella parte nord est dell’isola: qui si sono viste alcune auto trascinate via dall’acqua, diverse strade sono ancora impraticabili, e il comune ha invitato gli abitanti a restare in casa e a non mettersi in strada. Ci sono stati interventi dei vigili del fuoco per recuperare alcune persone rimaste bloccate nei sottopassaggi allagati, e in alcune parti dell’isola le linee telefoniche hanno smesso di funzionare per qualche ora.

È il terzo episodio di gravi allagamenti nel solo 2025. L’intera isola, come molte altre zone della Toscana, è in allerta arancione fino alle 13 di mercoledì.