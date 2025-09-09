Sono due le notizie principali su cui aprono i giornali di oggi: il voto di sfiducia dell’Assemblea Nazionale francese al governo del primo ministro Bayrou e le prospettive per la formazione di un nuovo governo in una situazione politica di grande instabilità, e l’attacco armato a un autobus a Gerusalemme da parte di due attentatori che hanno sparato uccidendo sei persone, prima di essere uccisi da un membro delle forze di sicurezza israeliane. Il Sole 24 Ore titola sul successo dell’offerta pubblica di acquisto e scambio di MPS su Mediobanca, mentre i giornali sportivi commentano la vittoria dell’Italia per 5-4 contro Israele in una partita del girone di qualificazione ai Mondiali maschili di calcio del 2026.