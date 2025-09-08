Gli abitanti del centro storico di Venezia continuano a diminuire: ora sono meno di 48mila

Gli abitanti del centro storico di Venezia sono meno di 48mila: secondo il contatore del sito Venessia.com, che da anni monitora l’andamento della popolazione residente elaborando i dati del comune, il 21 agosto a Venezia vivevano 47.995 persone. Il centro storico comprende i “sestieri” della città, cioè i suoi quartieri storici, e l’isola della Giudecca. Sono quindi escluse dal conteggio le altre isole della laguna e la terraferma. Secondo i numeri dell’ufficio statistica del comune di Venezia, nel 2005 i residenti del centro storico erano più di 62mila, nel 2015 erano 55.589, nel 2020 oltre 52mila. Alla fine dello scorso anno erano scesi fino a 48.489.

Lo spopolamento di Venezia è una questione di cui si discute da molto tempo. Per renderlo visibile nel 2008 Venessia.com ha messo un contatore nella vetrina di una farmacia in campo San Bortolomio, dove c’è il ponte di Rialto, che mostra il numero sempre aggiornato dei residenti del centro.

L’assessora ai Servizi, Laura Besio, ha sostenuto che «continuare a dire al mondo che Venezia sta morendo non rende un servizio a questa città». Besio ha detto che incide particolarmente la denatalità, su cui il comune non può fare molto, e che comunque ci sarebbero tra le 8mila e le 15mila persone che vivono in città senza essere residenti. Renzo Scarpa di Venessia.com ha però replicato dicendo che al di là del fenomeno della diminuzione delle nascite è rilevante osservare quello dei veneziani che negli ultimi anni hanno lasciato il centro storico. Scarpa l’ha definito un «fiume di persone», di cui «nessuno sa nulla perché […] il fenomeno non è mai stato ritenuto degno di nota e men che meno studiato». Sono persone che vivono sempre nel comune di Venezia, ma non più nel centro città. Le ragioni ipotizzate per questo movimento sono diverse: tra queste c’è l’aumento dei prezzi delle case legato al turismo di massa.