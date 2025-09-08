È morto Rick Davies, co-fondatore e cantante dei Supertramp, aveva 81 anni

Rick Davies, co-fondatore, cantante e tastierista del gruppo rock inglese dei Supertramp, è morto sabato a 81 anni. Davies, insieme a Roger Hodgson, è stato il frontman del gruppo, che ebbe un enorme successo tra gli anni Settanta e Ottanta e fu molto apprezzato per la capacità di unire il progressive rock con il pop. Per il gruppo scrisse anche molte canzoni famose, tra cui “Bloody Well Right” e “Goodbye Stranger”.

Davies era inglese, e gli era stato diagnosticato un tumore del sangue 10 anni fa. Formò i Supertramp nel 1969, mettendo un avviso con cui cercava dei compagni per una band musicale all’interno di Melody Maker, una rivista musicale inglese. Nel 1979 Breakfast in America, che conteneva la canzone “Goodbye Stranger”, fu uno dei dischi di maggiore successo del gruppo. Una reunion dei Supertramp, che si erano sciolti nel 1983, era stata annunciata nel 2015, ma venne cancellata a causa della malattia di Davies.

