Sulla maggior parte delle prime pagine di oggi l’apertura si divide fra l’ennesimo attacco massiccio russo sull’Ucraina, che ha colpito anche il palazzo del governo ucraino a Kiev, e le notizie sportive, con la vittoria dell’Italia nei Mondiali femminili di pallavolo e la sconfitta di Sinner contro Alcaraz nella finale del singolare maschile degli US Open di tennis. Qualche giornale apre invece sull’intervento al forum di Cernobbio del ministro dell’Economia Giorgetti, che ha escluso una manovra economica correttiva nella prossima legge di bilancio.