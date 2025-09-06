Sabato 6 settembre
Le foto dal mondo, man mano che arrivano
Tag: fdo
In passato è successo varie volte che baci e manifestazioni d'affetto venissero censurati apparentemente senza ragione, negli ultimi anni però le cose hanno cominciato a cambiare
Cioè esposizioni grottesche e disumane in cui le persone ritenute diverse per il loro fisico o la loro etnia venivano messe in mostra
Si è parlato tanto di Lana Del Rey ma l'ottavo marito di una delle attrici più note di sempre fu un muratore, per esempio