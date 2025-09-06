Sulla maggior parte dei giornali di oggi l’apertura è dedicata alle parole del presidente russo Putin, che intervenendo al Forum economico orientale a Vladivostok, in Russia, ha detto che i militari stranieri che potrebbero essere schierati in Ucraina secondo le indicazioni della cosiddetta “coalizione dei volenterosi” sarebbero considerati “un bersaglio legittimo” per l’esercito russo. Il Giornale apre invece sull’ipotesi di riduzione dell’IRPEF a cui starebbe lavorando il governo, il Manifesto titola sulle operazioni militari israeliane a Gaza City, e Libero e il Tempo criticano la CGIL e il suo segretario Landini per gli scioperi in programma nel mese di settembre. I giornali sportivi commentano la vittoria per 5-0 dell’Italia con l’Estonia in una partita di qualificazione ai Mondiali maschili di calcio.