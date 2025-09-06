La Ducati ha già vinto il Mondiale costruttori della MotoGP, con 8 gare di anticipo

Anche se mancano ancora 8 gare alla fine della MotoGP, la categoria più importante del Motomondiale, la squadra della Ducati è già certa di aver vinto il Mondiale costruttori, cioè la classifica con i punteggi ottenuti in ogni gara dal migliore dei piloti che corrono con moto di una stessa casa motociclistica.

I punti decisivi sono stati ottenuti con la vittoria di sabato dello spagnolo Marc Marquez nella gara sprint in Catalogna: la gara sprint è una gara più rapida introdotta due anni fa, che si disputa il giorno prima della gara normale e prevede la metà dei giri. Chi la vince ottiene più o meno la metà dei punti rispetto a una gara normale (12 il vincitore, rispetto ai 25 della gara normale, per esempio). Ora la Ducati, prima della gara normale della Catalogna, ha 516 punti nella classifica costruttori, più del doppio rispetto all’Aprilia che è seconda con 229. È il sesto titolo per costruttori consecutivo vinto dalla Ducati. Molto del merito quest’anno va proprio a Marquez, che a 32 anni è molto vicino a vincere il suo settimo Mondiale e finora ha vinto quasi tutte le gare.

